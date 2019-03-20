Экс-министр обороны США будет работать в Стэнфордском университете

Маттис занимал аналогичную должность перед тем, как президент США Дональд Трамп номинировал его на должность министра обороны США в декабре 2016 года.

Напомним, Маттис ушел в отставку в декабре 2018 года на фоне сообщений о его несогласии с Трампом, включая решением последнего о выводе войск из Сирии. Позже Трамп отказался от полного выведения американских войск из этой страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Очередная отставка в Трампа: руководитель аппарата Пентагона подал в отставку

Президент США также заявлял, что сам отправил Маттиса в отставку. И.о. министра обороны США назначен Патрик Шенаген.

Как сообщает Hoover Institution, Маттис начнет работу в мае. Экс-министр убежден, что обязан передать полученные знания будущим поколениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт объявил о своей отставке