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Экс-министр обороны США будет работать в Стэнфордском университете

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Джим Маттис, который ушел с поста министра обороны США три месяца назад, возвращается в Стэнфордский университет. Во вторник аналитический центр Hoover Institution, что в Стэнфордском университете, сообщил, что Маттис присоединяется к учреждению, где будет исследовать и писать о национальной и международной политике безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Экс-министр обороны США будет работать в Стэнфордском университете

Маттис занимал аналогичную должность перед тем, как президент США Дональд Трамп номинировал его на должность министра обороны США в декабре 2016 года.

Напомним, Маттис ушел в отставку в декабре 2018 года на фоне сообщений о его несогласии с Трампом, включая решением последнего о выводе войск из Сирии. Позже Трамп отказался от полного выведения американских войск из этой страны.

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Президент США также заявлял, что сам отправил Маттиса в отставку. И.о. министра обороны США назначен Патрик Шенаген.

Как сообщает Hoover Institution, Маттис начнет работу в мае. Экс-министр убежден, что обязан передать полученные знания будущим поколениям.

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