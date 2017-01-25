Пентагон: "ІД" ще не скоро вдасться витіснити з Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Збройні сили Іраку ще не скоро звільнять від бойовиків угруповання "Ісламська держава" всю територію країни. Такий прогноз зробив командувач міжнародної операцією проти "ІД" в Іраку і Сирії американський генерал-лейтенант Стівен Таунсенд, передає УНН з посиланням на прес-службу Пентагону.
“Ще багато часу пройде до того моменту, коли ІДІЛ буде вибита з Іраку”, — сказав С.Таунсенд.
Крім того, зазначив він, “битва за західну частину Мосула виявиться ще більш важкою, ніж за східну”.
“Але іракці довели, що вони є як професійною, так і грізною бойовою силою, і я впевнений, що дні ІДІЛ в Іраку полічені”, — додав воєначальник.