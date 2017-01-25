Пентагон: "ИГ" еще не скоро удастся вытеснить из Ирака
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Вооруженные силы Ирака еще не скоро освободят от боевиков группировки "Исламское государство" всю территорию страны. Такой прогноз сделал командующий международной операцией против "ИГ" в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"Еще много времени пройдет до того момента, когда ИГИЛ будет выбита из Ирака", - сказал С.Таунсенд.
Кроме того, отметил он, "битва за западную часть Мосула окажется еще более тяжелой, чем за восточную".
"Но иракцы доказали, что они являются как профессиональной, так и грозной боевой силой, и я уверен, что дни ИГИЛ в Ираке сочтены", - добавил военачальник.