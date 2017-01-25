Пентагон: "ИГ" еще не скоро удастся вытеснить из Ирака

"Еще много времени пройдет до того момента, когда ИГИЛ будет выбита из Ирака", - сказал С.Таунсенд.

Кроме того, отметил он, "битва за западную часть Мосула окажется еще более тяжелой, чем за восточную".

"Но иракцы доказали, что они являются как профессиональной, так и грозной боевой силой, и я уверен, что дни ИГИЛ в Ираке сочтены", - добавил военачальник.