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Пентагон: "ИГ" еще не скоро удастся вытеснить из Ирака

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Вооруженные силы Ирака еще не скоро освободят от боевиков группировки "Исламское государство" всю территорию страны. Такой прогноз сделал командующий международной операцией против "ИГ" в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Еще много времени пройдет до того момента, когда ИГИЛ будет выбита из Ирака", - сказал С.Таунсенд.

Кроме того, отметил он, "битва за западную часть Мосула окажется еще более тяжелой, чем за восточную".

"Но иракцы доказали, что они являются как профессиональной, так и грозной боевой силой, и я уверен, что дни ИГИЛ в Ираке сочтены", - добавил военачальник.

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