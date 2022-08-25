Пентагон дасть назву "операції" з допомоги Україні та призначить командувача – WSJ

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За даними газети, найближчими тижнями адміністрація Байдена планує дати назву своїй військовій місії з підтримки України. Це означатиме, що США формально визнає факт участі своїх сил у бойових діях, навіть якщо її армія особисто не воює на боці України.

Видання зазначає, що це має велике бюрократичне значення, оскільки тягне за собою довгострокове цільове фінансування.

Очікується, що цю місію очолить генерал-майор чи генерал-лейтенант.

Додамо

Раніше в Пентагоні заявили, що протягом кількох років очікують переходу України на озброєння НАТО.



Президент США Джо Байден оголосив про пакет безпеки допомоги Україні на майже три мільярди доларів.