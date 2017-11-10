Пенсійну реформу у КСУ вирішили оскаржити 49 нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 49 народних депутатів щодо визнання неконституційними окремих положень пенсійної реформи, передає УНН із посиланням на прес-службу КСУ.
“10 листопада 2017 року до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень ...Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій“ від 3 жовтня 2017 року № 2148—VІІІ...”, — йдеться у повідомленні.
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У прес-службі також відзначили, що Конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко заявив, що ухвалений парламентом варіант пенсійної реформи дозволив зберегти фінансову стабільність держави і дефіцит бюджету у визначених межах.
Як повідомляв УНН, 3 жовтня Рада ухвалила пенсійну реформу. Президент П.Порошенко підписав закон про пенсійну реформу 8 жовтня, а 11 жовтня він набув чинності.