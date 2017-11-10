Пенсионную реформу в КСУ решили обжаловать 49 нардепов

"10 ноября 2017 года в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений ... Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" от 3 октября 2017 № 2148 -VІІІ ... ", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также отметили, что Конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

Напомним, Президент П.Порошенко заявил, что принятый парламентом вариант пенсионной реформы позволил сохранить финансовую стабильность государства и дефицит бюджета в определенных пределах.

Как сообщал УНН, 3 октября Рада приняла пенсионную реформу. Президент П.Порошенко подписал закон о пенсионной реформе 8 октября, а 11 октября вступил в силу.