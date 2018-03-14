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Пенсійний фонд запустив сервіс для перевірки стажу та розміру пенсії

Київ • УНН

 • 67501 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Пенсійний фонд України розмістив на своєму сайті електронний сервіс, завдяки якому будь-який українець може в режимі онлайн дізнатися свій робочий стаж і перевірити пенсійні нарахування. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіціний сайт Пенсійного фонду.

Для отримання інформації користувачеві необхідно зареєструватися в “особистому кабінеті” за допомогою електронного цифрового підпису або подавши заяву до територіального органу Пенсійного фонду.

Після реєстрації користувач зможе дізнаватися через портал всю інформацію, яка його стосується — зокрема, про розміри внесків роботодавця.

Як повідомляв УНН, у Пенсійному фонді розповіли, як заробітчанам отримати пенсію в Україні.

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