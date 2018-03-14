Пенсионный фонд запустил сервис для проверки стажа и размера пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Пенсионный фонд Украины разместил на своем сайте электронный сервис, благодаря которому любой украинец может в режиме онлайн узнать свой рабочий стаж и проверить пенсионные начисления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Пенсионного фонда.
Для получения информации пользователю необходимо зарегистрироваться в “личном кабинете” с помощью электронной цифровой подписи или подав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда.
После регистрации пользователь сможет узнавать через портал всю информацию, которая его касается — в частности, о размерах взносов работодателя.
Как сообщал УНН, в Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам получить пенсию в Украине.