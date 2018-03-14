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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36269 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52190 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55738 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101593 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92295 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103620 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110637 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122486 просмотра

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Пенсионный фонд запустил сервис для проверки стажа и размера пенсии

Пенсионный фонд запустил сервис для проверки стажа и размера пенсии

Киев  •  УНН

 • 67501 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Пенсионный фонд Украины разместил на своем сайте электронный сервис, благодаря которому любой украинец может в режиме онлайн узнать свой рабочий стаж и проверить пенсионные начисления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Пенсионного фонда.

Для получения информации пользователю необходимо зарегистрироваться в “личном кабинете” с помощью электронной цифровой подписи или подав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда.

После регистрации пользователь сможет узнавать через портал всю информацию, которая его касается — в частности, о размерах взносов работодателя.

Как сообщал УНН, в Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам получить пенсию в Украине.

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