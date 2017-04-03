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Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за квітень

Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за квітень

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні, 3 квітня, Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій за поточний місяць, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

"За перший день фінансування на виплату пенсій спрямовано 949,0 млн грн, або 4,2% місячної потреби", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Виплата пенсій через поштові відділення та установи банків здійснюватиметься з 4 по 25 квітня.

Нагадаємо, що уряд планує вже з 1 жовтня суттєво підвищити пенсії в Україні.

Крім того нагадаємо, що з 1 квітня 2017 року, мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб підвищується.

Українські Національні Новини

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