Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за апрель
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня, 3 апреля, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за текущий месяц, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"За первый день финансирование на выплату пенсий направлено 949,0 млн грн, или 4,2% месячной потребности", - говорится в сообщении пресс-службы.
Выплата пенсий через почтовые отделения и учреждения банков будет осуществляться с 4 по 25 апреля.
Напомним, что правительство планирует уже с 1 октября существенно повысить пенсии в Украине.
Кроме того напомним, что с 1 апреля 2017 года, минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц повышается.