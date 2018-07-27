Пенсійний фонд повністю завершив фінансування виплати пенсій за липень – Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Пенсійний фонд України завершив фінансування виплати пенсій за липень. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Інформація від Пенсійного фонду: щойно повністю завершили фінансування виплати пенсій за липень. Моє доручення виконано. Забезпечувати належний соціальний захист — наш обов’язок”, — написав Гройсман.
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Як повідомляв УНН, уряд ініціюватиме проведення службового розслідування щодо дій керівництва ПФУ через затримки пенсійних виплат.