Пенсионный фонд полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль - Гройсман

"Информация от Пенсионного фонда: полностью завершили финансирование выплаты пенсий за июль. Мое поручение выполнено. Обеспечивать надлежащую социальную защиту - наш долг", - написал Гройсман.

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Как сообщал УНН, правительство будет инициировать проведение служебного расследования относительно действий руководства ПФУ за задержки пенсионных выплат.