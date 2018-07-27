Пенсионный фонд полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплаты пенсий за июль. Об этом написал на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Информация от Пенсионного фонда: полностью завершили финансирование выплаты пенсий за июль. Мое поручение выполнено. Обеспечивать надлежащую социальную защиту - наш долг", - написал Гройсман.
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Как сообщал УНН, правительство будет инициировать проведение служебного расследования относительно действий руководства ПФУ за задержки пенсионных выплат.