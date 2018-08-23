Пенсійний фонд перерахував усі необхідні гроші на виплату пенсій поштою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. 22 серпня Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій, які виплачуються через пошту, передає УНН з посиланням на повідомлення ПФУ.
“22 серпня завершено фінансування виплати пенсій через ПАТ “Укрпошта”, — зауважили у Пенсійному фонді.
Крім того, ПФУ попросив “Укрпошту” забезпечити доставку профінансованих коштів до 24 числа поточного місяця.
Пенсії за серпень повністю профінансують сьогодні, 23 серпня 2018 року.
Нагадаємо, 22 серпня уряд прийняв постанову, яка передбачає реорганізацію територіальних органів Пенсійного фонду в 15 областях шляхом приєднання управлінь ПФУ в районах, містах, районах у містах та об’єднаних управлінь до головних управлінь Пенсійного фонду в областях, а також скорочення граничної чисельності працівників територіальних органів Фонду на 1 372 особи, у тому числі державних службовців — на 1 321 особу.