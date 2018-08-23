Пенсионный фонд перечислил все необходимые средства на выплату пенсий по почте
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. 22 августа Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий, которые выплачиваются через почту, передает УНН со ссылкой на сообщение ПФУ.
“22 августа завершено финансирование выплаты пенсий через ОАО “Укрпочта”, — отметили в Пенсионном фонде.
Кроме того, ПФУ попросил “Укрпочту” обеспечить доставку профинансированных средств до 24 числа текущего месяца.
Пенсии за август полностью профинансируют сегодня, 23 августа 2018 года.
Напомним, 22 августа правительство приняло постановление, которое предусматривает реорганизацию территориальных органов Пенсионного фонда в 15 областях путем присоединения управлений ПФУ в районах, городах, районах в городах и объединенных управлений к главным управлениям Пенсионного фонда в областях, а также сокращение предельной численности работников территориальных органов Фонда на 1 372 человека, в том числе государственных служащих — на 1 321 человека.