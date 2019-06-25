Пенсіонерку покусав бійцівський пес на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У Київській області літня жінка постраждала від нападу пса бійцівської породи. Про це повідомляє УНН, посилаючись на відділ комунікації ГУНП в області.
"Подія трапилась на одній з вулиць Василькова. Пес бійцівської породи відірвався з прив’язу та вистрибнув за межі двору приватного домоволодіння. У цей час повз будинку проходила 77-літня жінка, яка і зазнала нападу тварини", - йдеться в повідомленні.
Небайдужі перехожі допомогли жінці та викликали "швидку". Потерпілу госпіталізували з закритим переломом лівого плеча та множинними кусаними ранами верхніх і нижніх кінцівок.
Наразі пса утримують під суворим наглядом та обмеженим пересуванням.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 КК України - необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, у Миколаєві п’ятьох осіб покусав пес, у якого підозрюють сказ.