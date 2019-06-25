Пенсионерку покусал бойцовский пес в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Киевской области пожилая женщина пострадала от нападения пса бойцовской породы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Инцидент произошел на одной из улиц Василькова. Пес бойцовской породы сорвался с привязи и выпрыгнул за пределы двора частного домовладения. В это время мимо дома проходила 77-летняя женщина, которая и подверглась нападению животного", - говорится в сообщении.
Неравнодушные прохожие помогли женщине и вызвали "скорую". Пострадавшую госпитализировали с закрытым переломом левого плеча и множественными кусанными ранами верхних и нижних конечностей.
Сейчас пса удерживают под строгим надзором и ограниченным передвижением.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УК Украины - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Начато досудебное расследование.
Напомним, в Николаеве пять человек покусал пес, у которого подозревают бешенство.