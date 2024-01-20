У Рівному тролейбус наїхав на пенсіонерку: жінка померла в лікарні
Київ • УНН
У Рівному 64-річну жінку на смерть збив тролейбус на зупинці громадського транспорту. Наразі триває розслідування інциденту.
У Рівному на зупинці громадського транспорту пенсіонерка потрапила під колеса тролейбуса. Жінку з тяжкими травмами госпіталізували у реанімацію, де вона і померла. Про це повідомляє поліція Рівненщини, пише УНН.
Як зазначають правоохоронці, близько 11 години медики повідомили поліцію про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Данила Галицького у Рівному.
"Попередньо поліцейські на місці події встановили, що 64-річна пасажирка, на зупинці громадського транспорту потрапила під колеса тролейбуса, який після висадки пасажирів розпочав свій рух", - йдеться в повідомленні.
Жінку із тяжкими травмами госпіталізували у реанімацію. Попри надану допомогу її життя врятувати не вдалося.
"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 КК України. Обставини встановлюють слідчі слідчого управління", - додають правоохоронці.
Нагадаємо
У Києві автомобіль Toyota врізався в автомобіль Mercedes і автобус біля зупинки громадського транспорту, внаслідок ДТП загинув чоловік на зупинці. Водія Toyota затримано.