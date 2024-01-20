В Ровно троллейбус наехал на пенсионерку: женщина умерла в больнице

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  130343 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  152394 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  139573 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  138861 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  147109 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  158963 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  166561 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  159764 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  157135 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  161703 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Ровно троллейбус наехал на пенсионерку: женщина умерла в больнице

В Ровно троллейбус наехал на пенсионерку: женщина умерла в больнице

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 14:58  •  15508 просмотра

Read in English

В Ровно 64-летнюю женщину насмерть сбил троллейбус на остановке общественного транспорта. Сейчас продолжается расследование инцидента.

В Ровно на остановке общественного транспорта пенсионерка попала под колеса троллейбуса. Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию, где она и умерла. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.

Как отмечают правоохранители, около 11 часов медики сообщили в полицию о дорожно-транспортном происшествии на улице Даниила Галицкого в Ривне.

"Предварительно полицейские на месте происшествия установили, что 64-летняя пассажирка, на остановке общественного транспорта попала под колеса троллейбуса, который после высадки пассажиров начал свое движение", - говорится в сообщении.

Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию. Несмотря на оказанную помощь ее жизнь спасти не удалось.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК Украины. Обстоятельства устанавливают следователи следственного управления", - добавляют правоохранители.

Напомним,

В Киеве автомобиль Toyota врезался в автомобиль Mercedes и автобус возле остановки общественного транспорта, в результате ДТП погиб человек на остановке. Водитель Toyota задержан.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
У Рівному тролейбус наїхав на пенсіонерку: жінка померла в лікарні
In Rivne, a trolleybus ran over a pensioner: the woman died in the hospital
Новости по теме

В Ровно троллейбус наехал на пенсионерку: женщина умерла в больнице

В Ровно 64-летнюю женщину насмерть сбил троллейбус на остановке общественного транспорта. Сейчас продолжается расследование инцидента.

Криминал и ЧП •   •  15508 просмотра
В Ровно троллейбус наехал на пенсионерку: женщина умерла в больнице

Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы

российские войска атакуют Херсон, жителей призывают перейти в безопасные места.

Война •   •  22407 просмотра
Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы

В школах Одесской области открывают STEAM лаборатории

STEAM-лаборатория представляет собой формат развития кабинета естественно математического образования, модернизированного кабинета физики.

Общество •   •  20104 просмотра
В школах Одесской области открывают STEAM лаборатории

В Италии суммы штрафов за порчу памятников будут достигать до 60 000 евро

Италия вводит штрафы до 60 000 евро за повреждение объектов культурного наследия в ответ на рост экондализма.

Новости Мира •   •  18643 просмотра
В Италии суммы штрафов за порчу памятников будут достигать до 60 000 евро

лукашенко заявил, что беларусь получила от рф зенитно-ракетные комплексы "Искандер"

По убеждению лукашенко, "как только в беларуси появилось ядерное оружие - все "опустили крылья".

Новости Мира •   •  19493 просмотра
лукашенко заявил, что беларусь получила от рф зенитно-ракетные комплексы "Искандер"

Запорожье: оккупанты ударили по Гуляйполю, есть раненый

Российская армия атаковала Гуляйполе на Запорожье, повредив дома мирных жителей, есть раненый.

Война •   •  26068 просмотра
Запорожье: оккупанты ударили по Гуляйполю, есть раненый

Украина продолжит разрушать российскую логистику в Крыму - Буданов

Украине важно продолжать давить на российские силы, в частности в Крыму, с помощью воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций, подчеркнул Буданов.

Война •   •  27167 просмотра
Украина продолжит разрушать российскую логистику в Крыму - Буданов

На гражданском аэродроме в российском Сочи заметили самолет ДРЛО А-50

российский самолет А-50 был замечен на гражданском аэродроме в Сочи, соответствующую информацию уже передали ВСУ.

Война •   •  29998 просмотра
На гражданском аэродроме в российском Сочи заметили самолет ДРЛО А-50

рф держит в море ракетоноситель до 8 "Калибров", упорно продолжает безуспешные штурмы позиций на левобережье Днепра - Силы обороны Юга

рф удерживает в Черном море корабль-носитель до 8 ракет.

Война •   •  28713 просмотра
рф держит в море ракетоноситель до 8 "Калибров", упорно продолжает безуспешные штурмы позиций на левобережье Днепра - Силы обороны Юга

россияне акцентируют наступательные действия на Авдеевке и Новомихайловке, атакуют почти без техники - спикер Таврического направления

Российские войска сосредоточили свои атаки на Авдеевке и Новомихайловке, применяя преимущественно пехоту с минимальным использованием бронетехники.

Война •   •  25948 просмотра
россияне акцентируют наступательные действия на Авдеевке и Новомихайловке, атакуют почти без техники - спикер Таврического направления