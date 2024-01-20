В Ровно троллейбус наехал на пенсионерку: женщина умерла в больнице

В Ровно на остановке общественного транспорта пенсионерка попала под колеса троллейбуса. Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию, где она и умерла. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.

Как отмечают правоохранители, около 11 часов медики сообщили в полицию о дорожно-транспортном происшествии на улице Даниила Галицкого в Ривне.

"Предварительно полицейские на месте происшествия установили, что 64-летняя пассажирка, на остановке общественного транспорта попала под колеса троллейбуса, который после высадки пассажиров начал свое движение", - говорится в сообщении.

Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию. Несмотря на оказанную помощь ее жизнь спасти не удалось.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК Украины. Обстоятельства устанавливают следователи следственного управления", - добавляют правоохранители.

Напомним,

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