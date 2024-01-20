В Ровно троллейбус наехал на пенсионерку: женщина умерла в больнице
Киев • УНН
В Ровно 64-летнюю женщину насмерть сбил троллейбус на остановке общественного транспорта. Сейчас продолжается расследование инцидента.
В Ровно на остановке общественного транспорта пенсионерка попала под колеса троллейбуса. Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию, где она и умерла. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.
Как отмечают правоохранители, около 11 часов медики сообщили в полицию о дорожно-транспортном происшествии на улице Даниила Галицкого в Ривне.
"Предварительно полицейские на месте происшествия установили, что 64-летняя пассажирка, на остановке общественного транспорта попала под колеса троллейбуса, который после высадки пассажиров начал свое движение", - говорится в сообщении.
Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию. Несмотря на оказанную помощь ее жизнь спасти не удалось.
"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК Украины. Обстоятельства устанавливают следователи следственного управления", - добавляют правоохранители.
Напомним,
В Киеве автомобиль Toyota врезался в автомобиль Mercedes и автобус возле остановки общественного транспорта, в результате ДТП погиб человек на остановке. Водитель Toyota задержан.
В Ровно троллейбус наехал на пенсионерку: женщина умерла в больнице
В Ровно 64-летнюю женщину насмерть сбил троллейбус на остановке общественного транспорта. Сейчас продолжается расследование инцидента.
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