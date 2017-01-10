Пенсіонерка у стані алкогольного сп’яніння замерзла насмерть у Києві

Тіло жінки було знайдено на Різдво, 7 січня, у Дніпровському районі столиці біля одного з під’їздів.

Відомо, що 60-річна жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння і дуже довго лежала на відкритому повітрі, що призвело до загального переохолодження і, як наслідок, смерті.

Як повідомляв УНН, мертвими п'ятьох чоловіків з ознаками переохолодження виявили протягом 8 січня на Рівненщині.