Пенсіонерка у стані алкогольного сп’яніння замерзла насмерть у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У столиці внаслідок довгого перебування на відкритому повітрі в стані алкогольного сп’яніння жінка замерзла насмерть. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Тіло жінки було знайдено на Різдво, 7 січня, у Дніпровському районі столиці біля одного з під’їздів.
Відомо, що 60-річна жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння і дуже довго лежала на відкритому повітрі, що призвело до загального переохолодження і, як наслідок, смерті.
Як повідомляв УНН, мертвими п'ятьох чоловіків з ознаками переохолодження виявили протягом 8 січня на Рівненщині.