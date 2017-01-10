Пенсионерка в состоянии алкогольного опьянения замерзла насмерть в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В столице в результате долгого пребывания на открытом воздухе в состоянии алкогольного опьянения женщина замерзла насмерть. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Тело женщины было найдено на Рождество, 7 января, в Днепровском районе столицы возле одного из подъездов.
Известно, что 60-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и очень долго лежала на открытом воздухе, что привело к общему переохлаждению и, как следствие, смерти.
Как сообщал УНН, пятеро мужчин с признаками переохлаждения были обнаружены мертвыми в течение 8 января в Ровенской области.