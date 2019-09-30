Пенсіонерка розбилася на смерть, спускаючись з другого поверху по простирадлах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Харкові пенсіонерка спускалася з другого поверху по простирадлах на вулицю, але не втрималася, впала та у лікарні померла. Про це передає УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
Повідомлення про подію надійшло до поліції 28 вересня близько 17:20.
"Поліцейські опитали очевидців та встановили, що 79-річна мешканка багатоповерхівки по вулиці Краснодарській спускалася з другого поверху вниз по простирадлах. Не втримавшись, потерпіла впала на землю. Від отриманих травм пенсіонерка померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, жінка хотіла вийти на вулицю, але не знайшла ключі від квартири.
Подію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Немишлянського відділу поліції.
Нагадаємо, у Запоріжжі для порятунку бабусі залучили спецпідрозділ "КОРД".