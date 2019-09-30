Пенсионерка разбилась насмерть, спускаясь со второго этажа по простыням
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Харькове пенсионерка спускалась со второго этажа по простыням на улицу, но не удержалась, упала и в больнице умерла. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 28 сентября около 17:20.
"Полицейские опросили очевидцев и установили, что 79-летняя жительница многоэтажки по улице Краснодарской спускалась со второго этажа вниз по простынях. Не удержавшись, потерпевшая упала на землю. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, женщина хотела выйти на улицу, но не нашла ключи от квартиры.
Событие зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции.
Напомним, в Запорожье для спасения бабушки привлекли спецподразделение "КОРД".