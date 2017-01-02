Пенсіонерка на Рівненщині замерзла у власному будинку
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 січня. УНН. У будинку села Милятин Острозького району знайшли мертвою господиню. Про це кореспонденту УНН повідомили у Острозькому міськрайонному відділі поліції.
За даними правоохоронців, 66-річна пенсіонерка померла 31 грудня.
За попередньою версією, жінка померла від переохолодження. Обставини її смерті поліція ще з'ясовує. Тіло загиблої забрали в морг.
Нагадаємо, 2 січня близько 11:00 патрульні отримали інформацію про те, що чоловік потребує невідкладної допомоги.