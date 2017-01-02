Пенсіонерка на Рівненщині замерзла у власному будинку

За даними правоохоронців, 66-річна пенсіонерка померла 31 грудня.

За попередньою версією, жінка померла від переохолодження. Обставини її смерті поліція ще з'ясовує. Тіло загиблої забрали в морг.

Нагадаємо, 2 січня близько 11:00 патрульні отримали інформацію про те, що чоловік потребує невідкладної допомоги.