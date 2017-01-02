Пенсионерка в Ровенской области замерзла в собственном доме
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 2 января. УНН. В доме в селе Милятин Острожского района нашли мертвой хозяйку. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Острожском районном отделе полиции.
По данным правоохранителей, 66-летняя пенсионерка умерла 31 декабря.
По предварительной версии, женщина умерла от переохлаждения. Обстоятельства ее смерти полиция еще выясняет. Тело погибшей забрали в морг.
Напомним, 2 января около 11:00 патрульные получили информацию о том, что человек нуждается в неотложной помощи .