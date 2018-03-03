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Пенсіонери переходять у банки: за рік кількість одержувачів пенсій у банках зросла до 60%

Пенсіонери переходять у банки: за рік кількість одержувачів пенсій у банках зросла до 60%

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Минулого року українським пенсіонерам видано 411 тисяч електронних пенсійних посвідчень – банківських карток, а кількість пенсіонерів, які отримують пенсію у банках зросла до 60% від їх загальної чисельності. Про це повідомив під час річного публічного звіту голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, передає кореспондент УНН.

"У 2017 році Пенсійний фонд видав українцям 411 тисяч електронних пенсійних посвідчень, які одночасно є банківською карткою, а також створив 5,4 млн електронних пенсійних справ (на початок року їх кількість становила 0,2 млн). Крім того, протягом 2017 року збільшилася чисельність одержувачів пенсій через банківські установи. Так, якщо на 1 січня 2017 року їх кількість становила 6,9 млн осіб, або 58% загальної чисельності пенсіонерів, то на 1 січня 2018 року – 7 млн осіб, або 60%", - повідомив він.

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Як уточнив Зарудний, обсяг пенсійних виплат через поточні рахунки в банках у 2017 році становив 182,9 млрд грн (63,8% видатків на пенсійні виплати), що на 25,4 млрд грн (16,2%) більше, ніж у попередньому році. Відповідно, економія коштів Пенсійного фонду зі сплати поштових послуг з виплати та доставки пенсій становила 309,9 млн гривень.

При цьому, 4,7 млн пенсіонерів (40%) одержують пенсійні виплати через поштові підприємства. Обсяг пенсійних виплат через них у 2017 році становив 103,8 млрд грн (36,2% видатків на пенсійні виплати), що на 11,3 млрд (12,3%) більше, ніж у попередньому році.

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