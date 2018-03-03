Пенсионеры переходят в банки: за год количество получателей пенсий в банках выросла до 60%

"В 2017 году Пенсионный фонд выдал Украинская 411 тысяч электронных пенсионных удостоверений, которые одновременно являются банковской карточкой, а также создал 5,4 млн электронных пенсионных дел (на начало года их количество составляло 0,2 млн). Кроме того, в течение 2017 года увеличилась численность получателей пенсий через банковские учреждения. Так, если на 1 января 2017 их количество составляло 6,9 млн. человек, или 58% общей численности пенсионеров, то на 1 января 2018 - 7 млн ​​человек, или 60%", - сообщил он.

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Как уточнил Зарудный, объем пенсионных выплат через текущие счета в банках в 2017 году составил 182,9 млрд грн (63,8% расходов на пенсионные выплаты), что на 25,4 млрд грн (16,2%) больше, чем в предыдущем году. Соответственно, экономия средств Пенсионного фонда по уплате почтовых услуг по выплате и доставке пенсий составляла 309,9 млн гривен.

При этом, 4,7 млн пенсионеров (40%) получают пенсионные выплаты через почтовые предприятия. Объем пенсионных выплат через них в 2017 году составил 103,8 млрд грн (36,2% расходов на пенсионные выплаты), что на 11,3 млрд (12,3%) больше, чем в предыдущем году.