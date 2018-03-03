Пенсионеры переходят в банки: за год количество получателей пенсий в банках выросла до 60%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В прошлом году украинским пенсионерам выдано 411 тысяч электронных пенсионных удостоверений - банковских карточек, а количество пенсионеров, которые получают пенсию в банках выросла до 60% от их общей численности. Об этом сообщил во время летнего публичного отчета председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, передает корреспондент УНН.
"В 2017 году Пенсионный фонд выдал Украинская 411 тысяч электронных пенсионных удостоверений, которые одновременно являются банковской карточкой, а также создал 5,4 млн электронных пенсионных дел (на начало года их количество составляло 0,2 млн). Кроме того, в течение 2017 года увеличилась численность получателей пенсий через банковские учреждения. Так, если на 1 января 2017 их количество составляло 6,9 млн. человек, или 58% общей численности пенсионеров, то на 1 января 2018 - 7 млн человек, или 60%", - сообщил он.
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Как уточнил Зарудный, объем пенсионных выплат через текущие счета в банках в 2017 году составил 182,9 млрд грн (63,8% расходов на пенсионные выплаты), что на 25,4 млрд грн (16,2%) больше, чем в предыдущем году. Соответственно, экономия средств Пенсионного фонда по уплате почтовых услуг по выплате и доставке пенсий составляла 309,9 млн гривен.
При этом, 4,7 млн пенсионеров (40%) получают пенсионные выплаты через почтовые предприятия. Объем пенсионных выплат через них в 2017 году составил 103,8 млрд грн (36,2% расходов на пенсионные выплаты), что на 11,3 млрд (12,3%) больше, чем в предыдущем году.