Пенсіонера знайшли мертвим у криниці на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. З криниці у селі на Прикарпатті дістали тіло літнього чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"Працівниками ДПРЧ-15 міста Снятин надано допомогу працівникам поліції з витягування тіла з криниці місцевого жителя, 1944 року народження", - вказали в управлінні.
Як зазначається, інцидент стався 11 червня о 9:43 у селі Джурів Снятинського району.
Причини та обставини смерті встановлюються працівниками поліції.
Нагадаємо, у Херсонській області у колодязі для поливу загинули двоє людей.