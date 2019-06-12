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Пенсіонера знайшли мертвим у криниці на Прикарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. З криниці у селі на Прикарпатті дістали тіло літнього чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Пенсіонера знайшли мертвим у криниці на Прикарпатті

"Працівниками ДПРЧ-15 міста Снятин надано допомогу працівникам поліції з витягування тіла з криниці місцевого жителя, 1944 року народження", - вказали в управлінні.

Як зазначається, інцидент стався 11 червня о 9:43 у селі Джурів Снятинського району.

Причини та обставини смерті встановлюються працівниками поліції.

Нагадаємо, у Херсонській області у колодязі для поливу загинули двоє людей.

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