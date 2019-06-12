Пенсионера нашли мертвым в колодце на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Из колодца в селе на Прикарпатье извлекли тело пожилого мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
"Сотрудниками ДПРЧ-15 города Снятин оказана помощь сотрудникам полиции по извлечению тела из колодца местного жителя, 1944 года рождения", - указали в управлении.
Как отмечается, инцидент произошел 11 июня в 9:43 в селе Джуров Снятинского района.
Причины и обстоятельства смерти устанавливаются сотрудниками полиции.
Напомним, в Херсонской области в колодце для полива погибли два человека.