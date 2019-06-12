Пенсионера нашли мертвым в колодце на Прикарпатье

"Сотрудниками ДПРЧ-15 города Снятин оказана помощь сотрудникам полиции по извлечению тела из колодца местного жителя, 1944 года рождения", - указали в управлении.

Как отмечается, инцидент произошел 11 июня в 9:43 в селе Джуров Снятинского района.

Причины и обстоятельства смерти устанавливаются сотрудниками полиции.

Напомним, в Херсонской области в колодце для полива погибли два человека.