Пенсіонер збив дитину на пішохідному переході у Хмельницькому

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 листопада, близько 13.40 години по вулиці Староміській.

Житель села Миколаїв Хмельницького району, 67-річний чоловік, на автомобілі “Volvo-740”, повертаючи ліворуч, не переконався в безпечності руху та скоїв наїзд на семирічного хлопчика, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому лівої гомілки. Хлопчика госпіталізували в травматологічне відділення Хмельницької міської дитячої лікарні.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.