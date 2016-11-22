Пенсионер сбил ребенка на пешеходном переходе в Хмельницком
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Хмельницком пенсионер сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Хмельницкой области.
Так, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 21 ноября, около 13.40 часов по улице Старомеской.
Житель села Николаев Хмельницкого района, 67-летний мужчина, на автомобиле "Volvo-740", поворачивая налево, не убедился в безопасности движения и совершил наезд на семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения в виде перелома левой голени. Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение Хмельницкой городской детской больницы.
По факту события открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.