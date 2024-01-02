Пенсії за 2024 рік почнуть фінансувати сьогодні, лікарняні вже розпочали - ПФУ
Київ • УНН
Україна розпочала фінансування виплат на 2024 рік, виділивши з 1 січня 25,4 млн грн на лікарняні; фінансування пенсій розпочинається 2 січня.
В Україні 1 січня стартувало фінансування виплат 2024 року, розпочали з лікарняних, початок фінансування пенсій має бути 2 січня, повідомили у Пенсійному фонді України, пише УНН.
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"01 січня розпочато фінансування виплат 2024 року: на оплату лікарняних профінансовано 25,4 млн грн. Фінансування пенсійних виплат планується розпочати 02 січня", - повідомили у ПФУ.
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