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Пенс впевнений, що США невдовзі не будуть потрібні послуги РФ з доставки астронавтів на МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Віце-президент США Майкл Пенс переконаний, що США найближчим часом перестануть відправляти американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) за допомогою російських “Союзів”. Про це він заявив у четвер під час виступу в Космічному центрі імені Джонсона в Х’юстоні (штат Техас), повідомляє УНН.

Пенс впевнений, що США невдовзі не будуть потрібні послуги РФ з доставки астронавтів на МКС

“На жаль, протягом більш ніж семи років ми були змушені „відправлятися в космос автостопом“, — констатував Пенс. — Багато американців не знають, що ми, насправді, були змушені платити Росії за доставку американських астронавтів на МКС. І сьогодні вартість становить близько 82 млн доларів за одне місце. Ці дні незабаром закінчаться”.

“Я вам обіцяю, що скоро і дуже скоро американські астронавти будуть повертатися в космос на американських ракетах, які запускатимуть з території США”, — запевнив віце-президент США. Надії на самостійну доставку американською стороною дослідників космосу на МКС він пов’язав із співпрацею з приватними компаніями і, зокрема, із застосуванням кораблів Dragon і CTS-100 Starliner. Як очікується, астронавти вперше здійснять польоти на них вже в наступному році.

Після припинення польотів шатлів (в 2011 році) у NASA залишився тільки один варіант для доставки на МКС і повернення звідти своїх астронавтів — за допомогою російських “Союзів”. У лютому минулого року американське космічне відомство уклало угоду з Boeing, що дозволяє отримати додатково п’ять місць на “Союзах” в 2017-2019 роках.

За словами Пенса, ініціатива адміністрації президента США Дональда Трампа, що передбачає створення Космічних сил в якості нового виду збройних сил країни, покликана забезпечити Вашингтону перевага у військовій сфері над Москвою і Пекіном.

“Під керівництвом президента Трампа ми вживаємо заходів, щоб гарантувати, що національна безпека США в космосі відіграє таку ж домінуючу роль, як і тут на Землі, — зазначив він. — Ми вже приміряємо нові технології і більш захищені супутники”.

Як він підкреслив, в адміністрації дотримуються думки, що створення Космічних сил — це “ідея, час для якої настав”. “Так само, як в середині XX століття США заснували ВВС, щоб забезпечити американське панування в небі, в цьому, все ще новому столітті ми створимо сили, призначені виключно для забезпечення безпеки США в космосі, — зазначив Пенс. — І це по-справжньому необхідно”.

Як зазначив віце-президент США, “на цьому тижні Пентагон представив доповідь, яка свідчить про те, що Китай активно розвиває озброєння в космосі”. За його твердженням, “Росія теж розробляє і випробовує нові і небезпечні озброєння і технології для протидії американським засобам в космосі”. Пенс в зв’язку з цим підкреслив, що адміністрація Трампа “націлена на те, щоб США випереджали своїх супротивників у цій найважливішій сфері”.

Як повідомляв УНН, голова Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США необхідні Космічні сили для захисту своїх супутників від Росії і Китаю.

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