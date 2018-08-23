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Пенс уверен, что США вскоре не потребуются услуги РФ по доставке астронавтов на МКС

Киев • УНН

 • 8870 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Вице-президент США Майкл Пенс убежден, что США в ближайшее время перестанут отправлять американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) с помощью российских “Союзов”. Об этом он заявил в четверг во время выступления в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), сообщает УНН.

Пенс уверен, что США вскоре не потребуются услуги РФ по доставке астронавтов на МКС

“К сожалению, в течение более чем семи лет мы были вынуждены „отправляться в космос автостопом“, — констатировал Пенс. — Многие американцы не знают, что мы, в действительности, были вынуждены платить России за доставку американских астронавтов на МКС. И сегодня стоимость составляет около 82 млн долларов за одно место. Эти дни вскоре закончатся”.

“Я вам обещаю, что скоро и очень скоро американские астронавты будут возвращаться в космос на американских ракетах, которые будут запускать с территории США”, — заверил вице-президент США. Надежды на самостоятельную доставку американской стороной исследователей космоса на МКС он связал с сотрудничеством с частными компаниями и, в частности, с применением кораблей Dragon и CTS-100 Starliner. Как ожидается, астронавты впервые совершат полеты на них уже в следующем году.

После прекращения полетов шаттлов (в 2011 году) у NASA остался только один вариант для доставки на МКС и возвращения оттуда своих астронавтов — с помощью российских “Союзов”. В феврале прошлого года американское космическое ведомство заключило соглашение с Boeing, позволяющее получить дополнительно пять мест на “Союзах” в 2017-2019 годах.

По словам Пенса, инициатива администрации президента США Дональда Трампа, предусматривающая создание Космических сил в качестве нового вида вооруженных сил страны, призвана обеспечить Вашингтону преимущество в военной сфере над Москвой и Пекином.

“Под руководством президента Трампа мы предпринимаем меры, чтобы гарантировать, что национальная безопасность США в космосе играет такую же доминирующую роль, как и здесь на Земле, — отметил он. — Мы уже примеряем новые технологии и более защищенные спутники”.

Как он подчеркнул, в администрации придерживаются мнения, что создание Космических сил — это “идея, время для которой пришло”. “Так же, как в середине XX века США основали ВВС, чтобы обеспечить американское господство в небе, в этом, все еще новом веке мы создадим силы, предназначенные исключительно для обеспечения безопасности США в космосе, — отметил Пенс. — И это по-настоящему необходимо”.

Как отметил вице-президент США, “на этой неделе Пентагон представил доклад, свидетельствующий о том, что Китай активно развивает вооружения в космосе”. По его утверждению, “Россия тоже разрабатывает и испытывает новые и опасные вооружения и технологии для противодействия американским средствам в космосе”. Пенс в связи с этим подчеркнул, что администрация Трампа “нацелена на то, чтобы США опережали своих противников в этой важнейшей сфере”.

Как сообщал УНН, глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что США необходимы Космические силы для защиты своих спутников от России и Китая.

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