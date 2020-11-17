Пеле, Єлизавета II і Клінт Іствуд: французька радіостанція помилково опублікувала заготовлені некрологи

"Французька радіостанція вибачилася після того, як опублікувала некрологи кількох видатних людей, включаючи королеву (Єлизавету II - ред.), які ще живі. Серед інших у списку, який передчасно вийшов в ефір на веб-сайті радіо France Internationale, були Клінт Іствуд, Пеле та Бріджит Бардо. За словами RFI, до публікації призвела "технічна проблема", - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що радіостанція принесла свої вибачення перед аудиторією та зацікавленими особами.

"Телерадіоорганізації та засоби масової інформації часто заготовлюють некрологи, щоб мати змогу негайно опублікувати його, коли буде оголошено про смерть. Проблема сталася, коли RFI переміщував свій веб-сайт до іншої системи управління контентом", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що у результаті було опубліковано близько 100 заготовок, не тільки на сайті радіостанції, але і їхніх партнерів, у тому числі Google та Yahoo.

Вказано, що також опублікували некрологи французького бізнесмена Берні Талі, лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, колишнього президента США Джиммі Картера та кубинського революціонера Рауля Кастро.

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