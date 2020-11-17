Пеле, Елизавета II и Клинт Иствуд: французская радиостанция ошибочно опубликовала заготовленные некрологи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Радиостанция France Internationale случайно выпустила в эфир заготовленные некрологи знаменитостей - королевы Великобритании Елизаветы II, футболиста Пеле, актера Клинта Иствуда и других, которые не умерли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Французская радиостанция извинилась после того, как опубликовала некрологи нескольких выдающихся людей, включая королеву (Елизавету II - ред.), которые еще живы. Среди остальных в списке, который преждевременно вышел в эфир на сайте радио France Internationale, были Клинт Иствуд, Пеле и Бриджит Бардо. По словам RFI, к публикации привела "техническая проблема", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что радиостанция принесла свои извинения перед аудиторией и заинтересованными лицами.
"Телерадиоорганизации и средства массовой информации часто заготавливают некрологи, чтобы иметь возможность немедленно опубликовать его, когда будет объявлено о смерти. Проблема произошла, когда RFI перемещал свой сайт на другую систему управления контентом", - указано в сообщении.
Сообщается, что в результате было опубликовано около 100 заготовок, не только на сайте радиостанции, но и партнеров, в том числе Google и Yahoo.
Указано, что также опубликовали некрологи французского бизнесмена Берни Тали, лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, бывшего президента США Джимми Картера и кубинского революционера Рауля Кастро.
Напомним, недавно скончался известный актер Армен Джигарханян.