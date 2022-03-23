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"Пекло навколо Тростянця": всю ніч тривала пожежа, йдуть бої

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Навколо Тростянця у Сумській області тривають бої, виникла пожежа, яка тривала всю ніч і на гасіння якої окупанти не пропускають вогнеборців. Про це повідомив голова Сумської ОДА (ОВА) Дмитро Живицький у Telegram, пише УНН.

"Пекло навколо Тростянця": всю ніч тривала пожежа, йдуть бої

Цитата

"Ніч на Сумщині. Пекло навколо Тростянця - всю ніч тривала пожежа, відбувалися бої та артобстріли", - повідомив Живицький.

Зі слів голови ОДА, унаслідок бойових дій вчора ввечері загорілося одне з підприємств, пожежу загасити не можливо.

"Орки не пускають ДСНС загасити вогонь", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Окупанти у Тростянці на Сумщині розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах у лікарню.

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