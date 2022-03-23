"Ад вокруг Тростянца": всю ночь продолжался пожар, идут бои
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Вокруг Тростянца в Сумской области продолжаются бои, возник пожар, который длился всю ночь и на тушение которого оккупанты не пропускают пожарных. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий в Telegram, пишет УНН.
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"Ночь в Сумской области. Ад вокруг Тростянца - всю ночь продолжался пожар, происходили бои и артобстрелы", - сообщил Живицкий.
По словам главы ОГА, в результате боевых действий вчера вечером загорелось одно из предприятий, пожар потушить не возможно.
"Орки не пускают ГСЧС потушить огонь", - говорится в сообщении.
Дополнения
Оккупанты в Тростянце Сумской области расстреляли супругов-пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу.