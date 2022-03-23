"Ад вокруг Тростянца": всю ночь продолжался пожар, идут бои

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"Ночь в Сумской области. Ад вокруг Тростянца - всю ночь продолжался пожар, происходили бои и артобстрелы", - сообщил Живицкий.

По словам главы ОГА, в результате боевых действий вчера вечером загорелось одно из предприятий, пожар потушить не возможно.

"Орки не пускают ГСЧС потушить огонь", - говорится в сообщении.

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Оккупанты в Тростянце Сумской области расстреляли супругов-пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу.