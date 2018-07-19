Пекін субсидує фізичні книжкові магазини у цифрову епоху
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Муніципальний уряд Пекіна має намір виділяти 50 млн юанів (7,46 млн доларів США) щорічно в якості субсидій для збереження фізичних книгарень в місті. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Сіньхуа".
Як повідомила у вівторок прес-канцелярія столичної адміністрації, з 2018 року частина коштів зі річного бюджету буде направлятися на підтримку 150 фізичних книгарень.
Згідно з планом субсидій, до 2020 року в кожному з 16 великих районів Пекіна має бути по одній великій книгарні. Загальна кількість книжкових магазинів, розташованих на торгових вулицях, у густонаселених частинах міста, а також біля туристичних об'єктів до цього часу має досягти 200.
З метою підвищення якості культурних послуг пекінська влада заохочує книгарні працювати цілодобово, а також поєднувати продаж книг з організацією культурних заходів, таких як книжкові клуби та лекції, у співробітництві з громадськими бібліотеками.
Агентстсво зазначає, що традиційні книжкові магазини втрачають актуальність у міру розвитку електронних книг і онлайн-торгівлі. Більшості з них важко конкурувати з онлайн-магазинами, що пропонують великі знижки, і дешевими електронними книгами, які стають все більш широко доступними.
За повідомленням прес-канцелярії, поряд зі субсидіями, уряд також планує перепрофілювати фізичні книгарні на держзакупівлі і проведення культурно-мистецьких заходів, спонсорованих урядом.
Нагадаємо, міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал”, Goethe-Institut в Україні та культурно-видавничий проект “Читомо” за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку, фонду Buchkunst та Wacom Україна визначили переможців конкурсу на найкращий книжковий дизайн 2018 року.