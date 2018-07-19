Пекин субсидирует физические книжные магазины в цифровую эпоху
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Муниципальное правительство Пекина намерено выделять 50 млн юаней (7,46 млн долларов США) ежегодно в качестве субсидий для сохранения физических книжных магазинов в городе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
Как сообщила во вторник пресс-канцелярия столичной администрации, с 2018 года часть средств из годового бюджета будет направляться на поддержку 150 физических магазинов.
Согласно плану субсидий, к 2020 году в каждом из 16 крупных районов Пекина должно быть по одному большому магазину. Общее количество книжных магазинов, расположенных на торговых улицах, в густонаселенных частях города, а также у туристических объектов должен достичь 200.
С целью повышения качества культурных услуг пекинские власти поощряют магазины работать круглосуточно, а также сочетать продажи книг с организацией культурных мероприятий, таких как книжные клубы и лекции, в сотрудничестве с общественными библиотеками.
Агентстсво отмечает, что традиционные книжные магазины теряют актуальность по мере развития электронных книг и онлайн-торговли. Большинству из них трудно конкурировать с онлайн-магазинами, которые предлагают большие скидки, и дешевыми электронными книгами, которые становятся все более широко доступными.
По сообщению пресс-канцелярии, наряду с субсидиями, правительство также планирует перепрофилировать физические магазины на госзакупки и проведение культурных мероприятий, спонсируемых правительством.
Напомним, международный фестиваль “Книжный Арсенал”, Goethe-Institut в Украине и культурно-издательский проект “Читомо” при поддержке Франкфуртской книжной ярмарке, фонда Buchkunst и Wacom Украины определили победителей конкурса на лучший книжный дизайн 2018 года.