Печерський суд відмовив захисту С.Курченка у відводі слідчого суді – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Печерський суд Києва відмовив захисту Сергія Курченка, якого підозрюють у скоєнні тяжких злочинів у банківській сфері та у сфері господарських операцій зі зрідженим газом, у задоволені заяви про відвід слідчого судді Володимира Карабаня, який розглядає клопотання ГПУ щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою С.Курченко. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив адвокат С.Курченка Юрій Сухов, передає УНН.
"Відвід судді Карабаня розглянули в Печерському суді без моєї участі і відмовили в задоволенні. Карабань відразу після цього почав засідання з розгляду клопотання прокуратури про третій арешт Курченко С.В. без моєї участі", - повідомив Ю.Сухов.
Також адвокат повідомив, що суддя переніс засідання на сьогодні на 18.30.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 3 січня розпочав розгляд клопотання ГПУ про обрання запобіжного заходу бізнесмену Сергію Курченку, якого підозрюють у вчиненні тяжких злочинів у банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.