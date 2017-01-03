Печерський суд відмовив захисту С.Курченка у відводі слідчого суді – адвокат

"Відвід судді Карабаня розглянули в Печерському суді без моєї участі і відмовили в задоволенні. Карабань відразу після цього почав засідання з розгляду клопотання прокуратури про третій арешт Курченко С.В. без моєї участі", - повідомив Ю.Сухов.

Також адвокат повідомив, що суддя переніс засідання на сьогодні на 18.30.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 3 січня розпочав розгляд клопотання ГПУ про обрання запобіжного заходу бізнесмену Сергію Курченку, якого підозрюють у вчиненні тяжких злочинів у банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.