Печерский суд отказал защите С.Курченка в отводе следственного судьи - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Печерский суд Киева отказал защите Сергея Курченко, которого подозревают в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом, в удовлетворении заявления об отводе следственного судьи Владимира Карабаня, который рассматривает ходатайство ГПУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей С .Курченко. Об этом на своей странице Facebook сообщил адвокат С.Курченка Юрий Сухов, передает УНН.
"Отвод судьи Карабаня рассмотрели в Печерском суде без моего участия и отказали в удовлетворении. Карабань сразу после этого начал заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о третьем аресте Курченко С.В. без моего участия", - сообщил Ю. Сухов.
Также адвокат сообщил, что судья перенес заседание на сегодня на 18.30.
Напомним, Печерский районный суд Киева 3 января начал рассмотрение ходатайства ГПУ об избрании меры пресечения бизнесмену Сергею Курченко, которого подозревают в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.