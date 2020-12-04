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Печерський суд Києва сьогодні розгляне позов Суркісів до “Приватбанку” на мільярд

Печерський суд Києва сьогодні розгляне позов Суркісів до “Приватбанку” на мільярд

Київ • УНН

 • 9842 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва сьогодні розгляне справу за позовом Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами і визнання недійсними договорів обміну їх коштів в банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in ), пізніше викуплені державою за 1 грн, передає УНН.

Раніше Велика палата Верховного суду (ВС) прийшла до висновку, що позов у цій справі подано на захист майнових прав на вклад, і надала позивачам можливість заново почати розгляд цієї справи в судах цивільної юрисдикції.

Нагадаємо, 15 липня 2020 року Велика палата ВС частково задовольнила касацію НБУ, Кабміну і “Приватбанку”, скасувавши постанову Окружного адмінсуду Києва та ухвалу Київського апеляційного суду від 2017 року про скасування ухвали Нацбанком Суркісів пов’язаними з “Приватбанком” особами і визнання недійсною процедури bail-in.

У той же час суд прийшов до висновку, що розгляд частини позовних вимог віднесено до юрисдикції цивільних судів і позивачі можуть звернутися до Верховного суду з заявою про направлення справи на новий розгляд в цивільному суді.

23 вересня по клопотанню представників Суркісів справа була передана до Печерського райсуду.

Як відомо, той же Печерський райсуд під головуванням судді Сергія Вовка 2 вересня дозволив офшорним компаніям Суркісів стягнути з “Приватбанку” 350 млн дол. (близько 10 млрд грн). Відповідне рішення було прийнято без розгляду спору по суті суддею Сергієм Вовком.

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