Печерский суд Киева сегодня рассмотрит иск Суркисов к “Приватбанку” на миллиард
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня рассмотрит дело по иску Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с “Приватбанком” лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн, передает УНН.
Ранее Большая палата Верховного суда (ВС) пришла к выводу, что иск по этому делу подан в защиту имущественных прав на вклад, и предоставила истцам возможность заново начать рассмотрение этого дела в судах гражданской юрисдикции.
Напомним, 15 июля 2020 года Большая палата ВС частично удовлетворила кассацию НБУ, Кабмина и “Приватбанка”, отменив постановление Окружного админсуда Киева и определение Киевского апелляционного суда от 2017 года об отмене определения Нацбанком Суркисов связанными с “Приватбанком” лицами и признании недействительной процедуры bail-in.
В то же время суд пришел к выводу, что рассмотрение части исковых требований отнесено к юрисдикции гражданских судов и истцы могут обратиться в Верховный суд с заявлением о направлении дела на новое рассмотрение в гражданском суде.
23 сентября по ходатайству представителей Суркисов дело было передано в Печерский райсуд.
Как известно, тот же Печерский райсуд под председательством судьи Сергея Вовка 2 сентября разрешил офшорным компаниям Суркисов взыскать с “Приватбанка” 350 млн долл. (около 10 млрд грн). Соответствующее решение было принято без рассмотрения спора по сути судьей Сергеем Вовком.