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Печерський райсуд задовольнив позов О.Лукаш проти Генпрокуратури

Печерський райсуд задовольнив позов О.Лукаш проти Генпрокуратури

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Печерський районний суд Києва задовольнив позов екс-міністра юстиції Олени Лукаш до Генеральної прокуратури України про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Щойно Печерський районний суд задовольнив мій черговий позов до Генеральної прокуратури. Позов задоволено в повному обсязі",- написала О.Лукаш.

За її словами, Печерський райсуд визнав недостовірною інформацію ГПУ, яка була оприлюднена 3 березня 2014 року Верховному представнику Європейського Союзу з питань закордонних справ, про те, що під час розслідування було встановлено факти присвоєння О.Лукаш значних сум державних активів та їх подальшого протизаконного переказу закордон.

"Суд зобов'язав Генеральну прокуратуру протягом 10 днів з дня набрання рішенням законної сили, спростувати зазначену недостовірну інформацію і направити Верховному представнику Європейського Союзу з питань закордонних справ лист з повідомленням про ухвалене судом рішення",- додала О.Лукаш.

Вона нагадала, що з відповідним позовом звернулась до суду 11 вересня 2015 року.

Як повідомляв УНН, екс-міністра О.Лукаш підозрюють у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст.191 (розкрадання в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 ККУ (службове підроблення).

28 грудня 2015 року Солом’янський районний суд Києва не задовольнив клопотання державного обвинувачення про продовження обов’язків, які були покладені на екс-міністра юстиції Олену Лукаш.

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