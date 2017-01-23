Печерский райсуд удовлетворил иск Е.Лукаш против Генпрокуратуры
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Печерский районный суд Киева удовлетворил иск экс-министра юстиции Елены Лукаш к Генеральной прокуратуре Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Только что Печерский районный суд удовлетворил мой очередной иск к Генеральной прокуратуре. Иск удовлетворен в полном объеме", - написала Е.Лукаш.
По ее словам, Печерский райсуд признал недостоверной информацию ГПУ, которая была обнародована 3 марта 2014 года Верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам, о том, что в ходе расследования были установлены факты присвоения Е.Лукаш значительных сумм государственных активов и их дальнейшего противозаконного перевода за границу.
"Суд обязал Генеральную прокуратуру в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу, опровергнуть указанную недостоверную информацию и направить Верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам письмо с уведомлением о принятом судом решении", - добавила Е.Лукаш.
Она напомнила, что с соответствующим иском обратилась в суд 11 сентября 2015 года.
Как сообщал УНН, экс-министра Е.Лукаш подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (хищение в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК (служебный подлог).
28 декабря 2015 года Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство государственного обвинения о продлении обязанностей, которые были возложены на экс-министра юстиции Елену Лукаш.