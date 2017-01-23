Печерский райсуд удовлетворил иск Е.Лукаш против Генпрокуратуры

"Только что Печерский районный суд удовлетворил мой очередной иск к Генеральной прокуратуре. Иск удовлетворен в полном объеме", - написала Е.Лукаш.

По ее словам, Печерский райсуд признал недостоверной информацию ГПУ, которая была обнародована 3 марта 2014 года Верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам, о том, что в ходе расследования были установлены факты присвоения Е.Лукаш значительных сумм государственных активов и их дальнейшего противозаконного перевода за границу.

"Суд обязал Генеральную прокуратуру в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу, опровергнуть указанную недостоверную информацию и направить Верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам письмо с уведомлением о принятом судом решении", - добавила Е.Лукаш.

Она напомнила, что с соответствующим иском обратилась в суд 11 сентября 2015 года.

Как сообщал УНН, экс-министра Е.Лукаш подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (хищение в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК (служебный подлог).

28 декабря 2015 года Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство государственного обвинения о продлении обязанностей, которые были возложены на экс-министра юстиции Елену Лукаш.