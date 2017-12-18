Паводок залишив без водопостачання частину Мукачево
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Внаслідок паводку у Мукачево Закарпатської області залишилися без централізованого водопостачання близько 12 тис. із більше 86 тис. жителів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Внаслідок підтоплення 24 свердловин Мукачівського водозабору (смт Чинадієво) тимчасово призупинено централізоване водопостачання близько 12 тисяч жителів міста Мукачево (всього проживає 86 тис. 257 осіб)", - йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, місцевою владою населення забезпечується бутильованою водою.
Відновити водопостачання планується до 17 години 18 грудня.
Нагадаємо, на Закарпатті досі підтоплено майже 1,8 тис. га угідь і 300 дворів.