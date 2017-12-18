Паводок оставил без водоснабжения часть Мукачево

"В результате подтопления 24 скважин Мукачевского водозабора (пгт Чинадиево) временно приостановлено централизованное водоснабжение около 12 тыс. жителей города Мукачево (всего проживает 86 тыс. 257 человек)", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, местные власти обеспечивают население бутилированной водой.

Восстановить водоснабжение планируется до 17 часов 18 декабря.

Напомним, нв Закарпатской области до сих пор подтоплены почти 1,8 тыс. га угодий и 300 дворов.