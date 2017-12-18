Паводок оставил без водоснабжения часть Мукачево
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В результате паводка в Мукачево Закарпатской области остались без централизованного водоснабжения около 12 тыс. из более 86 тыс. жителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В результате подтопления 24 скважин Мукачевского водозабора (пгт Чинадиево) временно приостановлено централизованное водоснабжение около 12 тыс. жителей города Мукачево (всего проживает 86 тыс. 257 человек)", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, местные власти обеспечивают население бутилированной водой.
Восстановить водоснабжение планируется до 17 часов 18 декабря.
Напомним, нв Закарпатской области до сих пор подтоплены почти 1,8 тыс. га угодий и 300 дворов.