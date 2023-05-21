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Паводок у Києві: рівень небезпеки гідрологічних явищ у столиці залишається “жовтим”

Київ • УНН

 • 983526 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. У Києві рівень небезпеки гідрологічних явищ у столиці все ще залишається “жовтим”, та попередні прогнози не передбачають суттєвого збільшення рівня води в Дніпрі в межах столиці, повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.

Цитата

“Станом на 9:00 21.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 260 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 17°C. В порівнянні з минулим днем, рівень водопілля збільшився на 4 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Але рівень небезпеки гідрологічних явищ все ще залишається І (жовтий). Затоплення заплави місцями складає до 5-10 см. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Попередні прогнози не передбачають суттєвого збільшення рівня води в Дніпрі в межах Києва», — йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Держводагентстві повідомляли, що пік добігання повеневої хвилі, згідно з прогнозами, має пройти в середині травня, а загалом період повеней в Україні триває з березня до початку червня.

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