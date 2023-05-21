Паводок в Киеве: уровень опасности гидрологических явлений в столице остается "желтым"

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“По состоянию на 9:00 21.05.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 260 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 17°C. По сравнению с прошлым днем, уровень половодья увеличился на 4 см. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Но уровень опасности гидрологических явлений все еще остается І (желтый). Затопление поймы местами составляет до 5-10 см. Промышленные объекты и жилые массиве города вне угрозы подтопления. Предварительные прогнозы не предусматривают существенного увеличения уровня воды в Днепре в пределах Киева», — говорится в сообщении.

Дополнение

В Госводагентстве сообщали, что пик наступления паводковой волны, согласно прогнозам, должен пройти в середине мая, а в целом период наводнений в Украине длится с марта до начала июня.