Паводок в Киеве: уровень опасности гидрологических явлений в столице остается "желтым"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Киеве уровень опасности гидрологических явлений в столице все еще остается “желтым”, и предварительные прогнозы не предусматривают существенного увеличения уровня воды в Днепре в пределах столицы, сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
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“По состоянию на 9:00 21.05.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 260 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 17°C. По сравнению с прошлым днем, уровень половодья увеличился на 4 см. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Но уровень опасности гидрологических явлений все еще остается І (желтый). Затопление поймы местами составляет до 5-10 см. Промышленные объекты и жилые массиве города вне угрозы подтопления. Предварительные прогнозы не предусматривают существенного увеличения уровня воды в Днепре в пределах Киева», — говорится в сообщении.
Дополнение
В Госводагентстве сообщали, что пик наступления паводковой волны, согласно прогнозам, должен пройти в середине мая, а в целом период наводнений в Украине длится с марта до начала июня.