Паводок на Закарпатті пошкодив бетонний міст
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 16 грудня. УНН. Внаслідок різкого підняття води у верхів’ях річки Латориця паводкова хвиля пошкодила бетонний міст у високогірному селі Котельниця Воловецького району на Закарпатті. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.
"Пошкоджена одна опора мосту, перекриття просіло, частина ґрунту перед мостом обвалилася. На протилежному березі залишаються 64 житлові будинки. Оскільки автомобільний рух туди зараз заблокований, люди переходять із берега на берег по кладці. Зараз на місці перебуває голова Воловецької райдержадміністрації", - повідомив Г.Москаль.
Як зазначається, міст побудований на початку 80-х минулого століття й перебуває на балансі облавтодору.
"Дорожникам уже дано доручення виїхати в Котельницю, провести обстеження пошкоджень і разом із рятувальниками та місцевими органами влади організувати тимчасову переправу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Закарпаття накрив паводок, через що перекрита траса "Мукачево – Рогатин", підтоплені понад тисячу гектарів угідь і близько сотні дворогосподарств.